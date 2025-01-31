Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü: Kaza anı kamerada

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Hanım Bozan (76), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, bir grup yolu kapatarak bölgede önlem alınmasını istedi.

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü: Kaza anı kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Hilvan- kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Bozan'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon çarptı.

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü: Kaza anı kamerada - 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hanım Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçan kamyon şoförü polis tarafından yakalandı. Öte yandan bir grup, sık kazanın yaşandığı yolda toplandı. Yolu trafiğe kapatan grup, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi. Şüphelinin işlemleri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü: Kaza anı kamerada - 2

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