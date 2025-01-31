Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü: Kaza anı kamerada

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hanım Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçan kamyon şoförü polis tarafından yakalandı. Öte yandan bir grup, sık kazanın yaşandığı yolda toplandı. Yolu trafiğe kapatan grup, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi. Şüphelinin işlemleri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.