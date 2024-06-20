Şanlıurfa'da kanlı pusu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yolda pusu kuran kişiler tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda 24 yaşındaki Ferhat Yumru hayatını kaybetti, 71 yaşındaki Mehmet Yumru ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da kanlı pusu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Viranşehir-Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi'nde öğle saatlerinde seyir halindeki 34 UJ 4216 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle çapraz ateşe tutuldu.

Saldırı sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil tarlaya uçtu.

Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ferhat Yumru ile Mehmet Yumru araçtan çıkarılıp ilk müdahale yapıldıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak yaralılardan Ferhat Yumru, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Mehmet Yumru’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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