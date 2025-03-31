Şanlıurfa'da kardeşlere bayramda kanlı pusu: 2 ölü

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında gerçekleşen olayda Yakup (29) ile Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere silahlı saldırı düzenlendi.

Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde öldü.



Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.