Şanlıurfa'da kardeşlere bayramda kanlı pusu: 2 ölü

Şanlıurfa'da caddede yürüyen iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşler kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da kardeşlere bayramda kanlı pusu: 2 ölü

Arkeoloji Müzesi yakınlarında gerçekleşen olayda Yakup (29) ile Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere düzenlendi.
Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde öldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da kardeşlere bayramda kanlı pusu: 2 ölü - 1
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