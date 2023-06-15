Şanlıurfa'da kayıp çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu. İlk tespitler çocuğun hayatına son verdiği yönünde. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP de konuyu Meclis'e taşıdı.

Şanlıurfa'da kayıp çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma

'nın Eyyübiye ilçesinde 12 yaşındaki A.D., 4 gün önce kayboldu.

Polis ve jandarma arama çalışması başlattı. Çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İlk tespitlere göre A.D.'nin hayatına son verdiği belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kolluk kuvvetlerimiz olayın aydınlatılması için hassas şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Valilik tarafından idari, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma açıldığı belirtildi.

de çocuğun ölümünün araştırılması için Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu.

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