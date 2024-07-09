Şanlıurfa’da kenevir bitkisi eken 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek ilçesinde kenevir ektiği belirlenen U.Ş.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 35 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Viranşehir ilçesinde ise A.İ. ve B.İ. isimli şahısların evine düzenlenen operasyonda 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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