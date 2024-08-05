Şanlıurfa’da kız çocuğuna taciz iddiasına yalanlama

Şanlıurfa’da bir kişinin öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası yönelik sosyal medya paylaşımlarının ardından, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. İstismar olayının söz konusu olmadığı belirtilen valilik açıklamasında, “Çocuğun, babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır.” denildi.

Şanlıurfa’da kız çocuğuna taciz iddiasına yalanlama

’da babanın öz kızına tacizde bulunduğu iddiası, valilik tarafından yalanlandı.

Kentte karton toplayıcılığı yapan Halil K, kızını ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hastanedeki işlemlerin ardından taburcu edilen baba kızı evlerine gittiği sırada yol kenarında kızının bezini değiştirdi.

Bu sırada bir vatandaş cep telefonu ile olayı kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlenen görüntülerde baba Halil K’nın öz kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı.

Olayın ardından Halil K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil K, serbest bırakıldı.

“TACİZ OLAYI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaparak, herhangi bir taciz olayının olmadığını belirtti.

Kızın beyanlarının da bu doğrultuda olduğunu ve gerekli muayenelerin de yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“04.08. 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan görüntülere istinaden ‘Şanlıurfa’da bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu’ yönündeki iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 03.08.2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; sekiz yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır.

Çocuğun beyanı da aynı şekildedir.

Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır.”

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