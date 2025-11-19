Şanlıurfa'da kompresörle eziyet edilen Muhammed Kendirci'den acı haber
19.11.2025 10:18
DHA
Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde, makat bölgesine kompresörle hava verilen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da kompresörle eziyet edilen 15 yaşındaki çıraktan acı haber geldi.
Olay, 14 Kasım günü Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi.
İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.
MAKAT BÖLGESİNE KOMPRESÖRLE HAVA VERDİLER
Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.
Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Muhammed Kendirci'nin iç organlarında hasar oluşmuştu. Kendirici, beş gündür yaşam savaşı veriyordu.
SERBEST BIRAKILDI, YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Muhammed Kendirci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kendirci, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
İÇ ORGANLARINDA CİDDİ HASAR OLUŞTU
İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
BU SABAH ACI HABER GELDİ
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde beş gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.