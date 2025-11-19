Şanlıurfa'da kompresörle eziyet edilen Muhammed Kendirci'den acı haber

Şanlıurfa'da kompresörle eziyet edilen 15 yaşındaki çıraktan acı haber geldi.

Olay, 14 Kasım günü Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi.

İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.

MAKAT BÖLGESİNE KOMPRESÖRLE HAVA VERDİLER

Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.