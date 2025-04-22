Şanlıurfa'da komşular arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'da komşular arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada, beş kişi yaralanırken, park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

Şanlıurfa'da komşular arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekibi yönlendirilirken, kavgada yaralanan beş kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BAZI ARAÇLARDA DA HASAR OLUŞTU

Olay nedeniyle park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

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