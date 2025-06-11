Şanlıurfa'da korkutan hurda deposu yangını

Şanlıurfa'da bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Şanlıurfa'da korkutan hurda deposu yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, 'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ruha Mahallesi'nde yaşandı.

Bir hurda dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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