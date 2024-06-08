Şanlıurfa’da kuduz paniği: 2 mahalle karantinada

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa’da kuduz paniği: 2 mahalle karantinada

Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

30 Mayıs'a da kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk K.'ye (16) saldıran sahipsiz köpekte tespit edildi.

Her iki mahallede valilik kararı ile karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa’da kuduz paniği: 2 mahalle karantinada - 1

Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat risk bölgesi" yazılı tabela asıldı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili toplantı yapıldığı belirtildi.

Vali Hasan Şıldak, kuduz vakalarının şehir merkezinde görülmesinin büyük risk oluşturduğunu, ilgili kamu kurumlarına ve bütün belediyelere "sokak hayvanlarının kuduz hastalığına karşı aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışmaları" talimatı verdiğini aktardı.

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