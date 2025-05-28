Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

Sıfır atık defilesi, ışıkla ateş arasında mapping gösterisi, geneleksel sıra gecesi, konserler, tiyatrolar ve daha birçok etkinlik...

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa.

UNESCO Müzik Şehri'ndeki festivalde, Şanlıurfa'nın 40 farklı noktasında 100'ü aşkın etkinlik gerçekleştiriliyor.

Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri, ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

En dikkat çekici etkinliklerden biri de Balıklıgöl'deki Rızvaniye Medresesi'nde gerçekleştirilen "Işıkla Ateş Arasında" mapping gösterisiydi.

Festivalde, Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi de düzenlendi.

Atık kağıtlar, çöp poşetleri, plastik atıklardan yapılan kostümler sergilendi.

Şanlıurfa'nın geleneksel sıra gecesi de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival, 1 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.