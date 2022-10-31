Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma

Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma

'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda öğrenciler, eğitmen tarafından tokat atılıp dövüldü.

Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma - 1

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görülüyor.

Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin ''Kimdir o?'' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma - 2

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...