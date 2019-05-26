Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Çamlıyayla Mahallesi'nde, dün iki kişi arasında fırındaki lahmacun yapımı sırası yüzünden çıkan tartışma tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, fırında lahmacun yapımı sırası nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Çamlıyayla Mahallesi'nde, dün iki kişi arasında fırındaki lahmacun yapımı sırası yüzünden çıkan tartışma tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.