Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hamza G.'nin kullandığı midibüs, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan Obiş Gümüştaş'a (70) çarptı.
Midibüsün altında kalan Gümüştaş, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da midibüsün çarptığı yaya öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa Siverek'te midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hamza G.'nin kullandığı midibüs, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan Obiş Gümüştaş'a (70) çarptı.