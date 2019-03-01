Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hamza G.'nin kullandığı midibüs, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan Obiş Gümüştaş'a (70) çarptı.

Midibüsün altında kalan Gümüştaş, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.