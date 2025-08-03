Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir minibüs devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Koçhisar Mahallesi yakınlarında R.T.'nin kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, kazada yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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