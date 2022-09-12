Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Şanlıurfa Siverek'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 16 kişi yaralandı

Haberler - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 22:30 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 22:31

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

'nın Siverek ilçesinde otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Ercan Yıldırım (41) yönetimindeki 16 SAF 13 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa karayolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu Mahsun İris (21) idaresindeki 34 EB 3167 plakalı minibüsle çarpıştı.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - 1

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi.

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