Şanlıurfa'da minibüs ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Hüseyin Karataş'ın (22) kullandığı 01 ALU 283 plakalı minibüs, -Bozova kara yolu Tülmen Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Osman Baz (68) yönetimindeki 63 ZF 031 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Karataş ile aynı araçtaki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Suriye uyruklu Ali Muhammed'in (31) durumunun ağır olduğu belirtildi.

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