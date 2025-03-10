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Şanlıurfa’da minibüs kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da minibüs kayalıklara çarptı: 2 yaralı

, -Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Fırat Y. (42) idaresindeki 48 UC 443 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Eyüp K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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