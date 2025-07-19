Şanlıurfa’da motosiklet hırsızlığı operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaparak şase numaralarını kazıdıktan sonra tekrar satışını yapan iki ayrı iş yerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet usulsüz hurdaya çıkarılmış motosiklet, 12 adet tescilsiz motosiklet, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 2 adet trafikten men edilmiş motosiklet, bir haciz yakalamalı motosiklet ve bir çalıntı plaka ele geçirildi.

Operasyonda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki yasal işlemleri sürüyor.