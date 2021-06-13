Şanlıurfa'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan şehre indi

Şanlıurfa'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüldü.

DHA 13.06.2021 - 05:38

Şanlıurfa'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan şehre indi

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Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ender türlerden çizgili sırtlan, Şanlıurfa'da görüldü.

Karnı aç olan ve ilçe merkezine inen çizgili sırtlan, Karaköprü ilçesinde küçükbaş hayvanların olduğu çiftliğe gitti. Çiftliğin etrafı tel örgü ile çevriliydi, sırtlan içeri giremedi. Bir süre etrafta dolanan çizgili sırtlan hedefine ulaşamayınca bölgeden uzaklaştı.

Nadir görülen tür olan çizgili sırtlanların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Afrika, Orta Asya ve Hindistan'da yaşadığı biliniyor.

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