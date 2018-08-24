Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Otların tutuşmasıyla çıktığı sanılan yangın nedeniyle 15 dönümlük alandaki ağaçlar ve canlılar zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü bölgedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangının çıktığı bölgenin, Göbeklitepe Ören Yeri'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
İhbar üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, ekipler müdahale ediliyor. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.