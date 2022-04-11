Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartı olmadığı için otobüsten atıldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadının, akli dengesinin yerinde olmadığını, otobüse tuvaletini yaptığı için indirildiğini açıkladı. Açıklamada kadının koruma aldığına alındığı belirtildi.

Haberler - DHA 11.04.2022 - 14:51

Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı

'da yaşlı bir kadının halk otobüsünden indirildiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, ‘kadının toplu taşıma kartı olmadığı için otobüsten atıldığı’ şeklinde sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kadının iddia edildiği gibi ulaşım kartı olmadığı için değil, yolcuların şikayeti üzerine indirildiği kaydedildi.

Şanlıurfa'da bir kadının otobüsten zorla indirildiği görünüler tepki çekti. Şanlıurfa'da bir kadının otobüsten zorla indirildiği görünüler tepki çekti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Konuyla ilgili şahsın akli melekesinin yerinde olmadığı, yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır."

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