Şanlıurfa'da, Burak Tunç'un (23) kullandığı otomobil, Siverek-Şanlıurfa Karayolu 5. kilometresinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Tunç ile kuzenleri Muhammed Tunç (11) ve Ercan Tunç ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Burak ve Muhammed Tunç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yaralılardan Ercan Tunç'un hastanede tedavisi devam ediyor.
Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelere teslim edildi.