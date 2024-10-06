Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada İrfan D., Muhammed D., Emine D. ile İrem D. ve Emir D. adlı çocuklar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Şanlıurfa merkez ve Bozova ilçesinden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.