Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da Süleyman Kurtgözü yönetimindeki 61 ACS 313 plakalı otomobil, Suruç ilçesi Boyunsuz mevkisinde devrildi.



Kazada otomobil sürücüsü Kurtgözü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.