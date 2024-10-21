Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Süleyman Kurtgözü yönetimindeki 61 ACS 313 plakalı otomobil, Suruç ilçesi Boyunsuz mevkisinde devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Kurtgözü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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