Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

'da Süleyman Kurtgözü yönetimindeki 61 ACS 313 plakalı otomobil, Suruç ilçesi Boyunsuz mevkisinde devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Kurtgözü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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