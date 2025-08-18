Şanlıurfa'da otomobil devrildi, iki kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Siverek- kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan iki kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan üç kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

