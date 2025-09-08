Otomobil durağa daldı: 8 yaşındaki çocuk öldü, anne ve ağabey yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

O sırada durakta bekleyen anne Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.



Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.