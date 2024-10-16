Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Mehmet Emin Balu yönetimindeki 63 AAU 612 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde M.A.nın kullandığı 35 HCL 27 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Balu, kaza yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki A.K. yaralandı.
Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
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