Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Siverek-Diyarbakır kara yolunda, İ.K. (27) yönetimindeki otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek defalarca takla attı.



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hamza Kesik (51), Safiye Kesik (53) ve Mizgin Kesik'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İ. K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA



Meydana gelen trafik kazası , çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin şarampole savrularak takla attığı anlar yer aldı. Kaza haberini alan hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.



Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.