Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da H.K. idaresindeki 50 DT 449 plakalı otomobil, Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunun 15. kilometresinde boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye trafik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
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