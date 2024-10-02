Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Harran kavşağı yakınlarında F.K. idaresindeki otomobil, sulama kanalına devrildi.



Kazada sürücüyle otomobildeki D.A. ve Ömer Akdağ (30) yaralandı.



İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ömer Akdağ, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

