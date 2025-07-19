Şanlıurfa'da otomobilde kilitli kalan 3 aylık bebeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi'nde bir anne, evinin önünde otomobilini park ettikten sonra indi. O sırada otomobilin kapıları kilitlendi.

Otomobilin ön kısmında bebek koltuğunda oturan 3 aylık Nisa bebek mahsur kaldı.



Annenin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.



Otomobilin kelebek camı kırılarak çıkarılan Nisa bebek, annesine teslim edildi.



Olayın ardından durumdan haberdar olan baba ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

