Şanlıurfa'da otomobilde uyuşturucuya 1 gözaltı

Şanlıurfa'da otomobilde 13 parça halinde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da otomobilde uyuşturucuya 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 13 parça halinde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...