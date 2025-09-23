Şanlıurfa'da otomobilde uyuşturucuya 1 gözaltı
Şanlıurfa'da otomobilde 13 parça halinde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent girişinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 13 parça halinde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Şanlıurfa
- Uyuşturucu