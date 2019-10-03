Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında bir otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, inceleme başlattı.

Ölenlerin kimliklerinin tespiti ve saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.