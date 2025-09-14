Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

'da Mustafa B. (42) idaresindeki otomobil, Siverek-Viranşehir Karayolu'nun 25. kilometresinde Ahmet Ç. (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa B. ile otomobilinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

