Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Mustafa B. (42) idaresindeki otomobil, Siverek-Viranşehir Karayolu'nun 25. kilometresinde Ahmet Ç. (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Mustafa B. ile otomobilinde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
