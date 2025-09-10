Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Celal A.'nın kullandığı ile Mert S.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobiller şarampole devrildi. Kazada sürücüler Mert S. ve Celal A. ile birlikte Kıymet A. ve Selda Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

