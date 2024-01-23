Şanlıurfa'da otomobil TIR ile çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.