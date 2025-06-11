Şanlıurfa'da pala ve silahlı kavga
Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı. Taş, pala ve tabancanın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İki grup arasındaki taş, pala ve tabancalı kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırdı.
Kavgaya karışanlar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan ve mahallede paniğe yol açan kavgaya karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
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