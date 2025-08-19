Şanlıurfa'da parkta vahşet: 13 bıçak darbesiyle öldürüldü

Şanlıurfa Veysel Karani Mahallesi'ndeki parkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, takip ettiği 33 yaşındaki İsa Karademir’in parkta önünü kesti.

Burada çıkan tartışma sırasında bu kişi bıçakla İsa Karademir’e saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 13 bıçak darbesi alan Karademir, yaralandı.

Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi yapılan Karademir, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İsa Karademir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.