Şanlıurfa'da polise taşlı saldırıda 10 tutuklama

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediye binası önünde polise taşlı saldırı düzenleyen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa'da polise taşlı saldırıda 10 tutuklama
Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırı: 8 kişi daha yakalandı

Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırı: 8 kişi daha yakalandı

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Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binasına girmek isteyen gruptan polise taş attığı belirlenen ve 5-6 Kasım tarihlerinde gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da polise taşlı saldırıda 10 tutuklama - 1

Diğer yandan Halfeti Belediyesi çevresinde polisin önlemleri ile DEM Parti üyelerinin bekleyişi sürüyor.

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