Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda dövülerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.



FAİLLER GÖZALTINDA



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."