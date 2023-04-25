Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 sağlık çalışanı saldırıya uğradı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, saldırının faillerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı

’nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı dövüldü.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı - 1

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda dövülerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.

FAİLLER GÖZALTINDA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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