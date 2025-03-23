Şanlıurfa'da sahipsiz köpekler iki kişiye saldırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Akarçay Mahallesi'nde ve Eyyübiye ilçesi Mutlukaya Mahallesi'nde iki kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi.



Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Her iki olayla ilgili adli soruşturmanın yanı sıra ayrıca valiliğimiz tarafından idari inceleme ve araştırma başlatılmıştır."