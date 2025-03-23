Şanlıurfa'da sahipsiz köpekler iki kişiye saldırdı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Birecik ilçelerinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Akarçay Mahallesi'nde ve Eyyübiye ilçesi Mutlukaya Mahallesi'nde iki kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Her iki olayla ilgili adli soruşturmanın yanı sıra ayrıca valiliğimiz tarafından idari inceleme ve araştırma başlatılmıştır."
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