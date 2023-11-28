Şanlıurfa’da sahte savcı, gerçeğine yakalandı

Şanlıurfa'da ceza infaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen A.P., kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

Görevliler tarafından cezaevi savıcısının odasına alınan A.P., Şanlıurfa’da bulunmasının sebebini savcıya anlattı.



ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ



Cezaevinde tutuklu olan dayısı M.K.’nın tekrar mahkemeye sevk edilmesi için savcıdan işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunan A.P.’nin şüpheli hareketlerini fark eden cezaevi savcısı, odasında bulunan kişiden kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, Ankara'da görev yaptığı yeri sordu. Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan A.P., üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus kağıdı daha çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte savcı A.P., nöbetçi hakimlikçe 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.