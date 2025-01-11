Şanlıurfa'da şap hastalığı tehlikesi: Siverek hayvan pazarı kapatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şap hastalığı tehlikesine karşı önlem olarak hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı.

Şanlıurfa'da şap hastalığı tehlikesi: Siverek hayvan pazarı kapatıldı

Son dönemde Siverek'in merkez ve kırsal mahallelerinde artan hayvan ölümleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Özellikle Kapıkaya, Büyüktepe, Kuşlugöl ve Karacadağ mahallelerinde görülen ölümlerde, belirtilerine rastlanması üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Siverek Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Şanlıurfa'da şap hastalığı tehlikesi: Siverek hayvan pazarı kapatıldı - 1

Hastalıklı ve telef olan hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Kesin teşhis konulduktan sonra hayvan pazarında ve riskli bölgelerde karantina uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

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