Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren Hakan, boğuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 9 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren Hakan, boğuldu

'nın Akçakale ilçesinde 9 yaşındaki Hakan Aykol, arkadaşları ile yağmur sularının oluşturduğu gölete girdi.

Serinlemek için suya giren çocuk, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun sudan cansız bedenini çıkardı.

Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen yakınları da küçük çocuğun ölüm haberi ile gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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