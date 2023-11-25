Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Şanlıurfa’da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Haliliye ilçesi İpekyol Bulvarı'nda Ali S.’ye ait elektrik tesisat malzemeleri yüklü minibüs, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangınla alev almaya başladı.

Alev topuna dönen minibüs, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı olayda çok sayıda elektrik tesisat malzemesi zarar gördü, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü - 1

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