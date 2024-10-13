Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 995 mermi ele geçirildi.
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