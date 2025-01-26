Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 1 gece görüş gözlüğü, farklı silahlara ait 7 şarjör ve 226 merminin ele geçirildiğini bildiren Vali Hasan Şıldak, 2 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

Şıldak, işlemleri tamamlanan 2 zanlının tutuklandığını aktardı.

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