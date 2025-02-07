Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Harran ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, farklı silahlara ait 13 şarjör, 162 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
3 zanlının ise gözaltına alındığı bildirildi.
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