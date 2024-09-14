Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında, ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

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